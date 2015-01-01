Игра Золотоискатель Том онлайн

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Игра Gold Miner Tom

Золотоискатель Том

Gold Miner Tom

Земельные ресурсы постепенно истощаются, поэтому отыскать богатую золотую жилу — это большая удача. Нашему шахтёру Тому в игре Gold Miner Tom здорово повезло, он нашёл богатые залежи золотых самородков и самоцветов: алмазов, рубинов, изумрудов и сапфиров. У героя минимальный набор для добычи: лебёдка, крепкий длинный трос со стальными когтями на конце. Теперь всё зависит от ловкости и сноровки. Трос постоянно качается, нажмите на него, когда щуп окажется на уровне самородка и он опустится, чтобы его захватить. Старайтесь не трогать бочки с порохом, камни, кости и особенно подземные зверушки, не стоят того, чтобы тратить на них усилия. У вас слишком мало времени на извлечение ископаемых, доставайте то что принесёт реальную прибыль и поможет быстрее завершить уровень в игре Gold Miner Tom. Между сеансами добычи заходите в лавку и закупайте всё, что там лежит на полках. Особенно полезными станут бомбы, они помогут быстрее избавиться от камней, если вы их случайно зацепите. Наслаждайтесь игрой и помогите Тому разбогатеть. Труд достаточно тяжёлый, поэтому и вознаграждение должно быть соответствующим в игре Gold Miner Tom.